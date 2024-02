Coface : stabilité des résultats en 2023

(Boursier.com) — En 2023, Coface a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 1,868 milliard d'euros en hausse de +6% à taux de change et périmètres constants par rapport à 2022. En données publiées (à périmètre et changes courants), le chiffre d'affaires progresse de +3,8%.

Le ratio combiné net de réassurance s'établit à 64,3% sur l'année, en amélioration de 3,3 ppts sur un an. Le ratio de sinistralité net s'améliore à 37,7%, une amélioration de 2,0 ppts par rapport à 2022. En 2023, le ratio de coûts net de réassurance s'établit à 26,6%, une amélioration de 1,4 ppt sur un an grâce à l'amélioration du ratio brut et à des commissions de réassurance toujours élevées.

Le résultat opérationnel se monte à 362,9 millions d'euros en 2023, en hausse de +1,6%. Le taux d'imposition effectif atteint 27% (27% en 2022).

Au total, le résultat net (part du groupe) s'élève à 240,5 ME, stable par rapport à 2022 calculé avec la norme IFRS17. Ces résultats stables par rapport à l'année précédente démontrent "une nouvelle fois la résilience de Coface dans un environnement difficile", indique le groupe.

Au 31 décembre 2023, les capitaux propres part du groupe s'établissent à 2,050 MdsE, en hausse de +32,2 ME, soit +1,6% (2,018 MdsE au 31 décembre 2022).

Le ratio de solvabilité atteint 199%2, une baisse de 2 ppts par rapport à 2022. La solvabilité reste à un niveau supérieur à la fourchette cible du groupe (155-175%).

Cotation...

Dividende

Coface proposera à l'assemblée générale un dividende par action de 1,30 euro soit un taux de distribution de 81%3 du résultat net, en ligne avec sa politique de gestion du capital.

Perspectives

En 2023, les scénarios économiques les plus pessimistes ne se sont pas matérialisés. Pour 2024, Coface anticipe un atterrissage prolongé mais en douceur de l'économie mondiale avec une croissance attendue à +2,2% après +2,6% en 2023. "Les risques baissiers sont réels avec en particulier une accumulation sans précédent d'élections politiques, culminant en fin d'année avec la présidentielle américaine", estime Coface.

Cette année 2023 achève le plan stratégique Build to Lead dont l'ensemble des objectifs a été soit atteints, soit dépassés. Coface présentera son nouveau plan stratégique 2024-2027, le 5 mars. Il s'appuiera sur les succès de 'Build to Lead'.