Coface : sous pression après les résultats

(Boursier.com) — Loin devant Alstom, la Coface connait malgré tout une journée compliquée en Bourse avec une action qui perd 5,6% à 11 euros. Le réassureur a fait état ce matin de revenus de 458 ME au troisième trimestre, en baisse de 3,3% en publié et de 0,3% hors effet de change, inférieurs au consensus (492 ME). Sur neuf mois, le bénéfice net ressort à 189,7 millions d'euros (+2,1%) pour des revenus de 1,418 MdE, en hausse de 7,1% à périmètre et taux de change constants et de 5,3% en données publiées. La direction a dit travailler activement sur son prochain plan stratégique qui sera présenté aux investisseurs le 5 mars 2024.

Xavier Durand, directeur général de Coface, a déclaré : "le net ralentissement de l'économie mondiale et de l'inflation, notamment des matières premières, au cours du troisième trimestre a pesé sur le chiffre d'affaires de nos clients, en contraction sur la période. Depuis le début d'année, le chiffre d'affaires de Coface progresse néanmoins de +7,1% à changes constants, grâce à un bon début d'année, une rétention client qui reste à des niveaux records et la hausse des revenus de services".

Oddo BHF note le maintien d'une bonne rentabilité technique malgré le ralentissement des revenus. L'analyste réitère ainsi sa recommandation 'surperformer' sur le titre, avec un objectif de cours de 15 euros. Coface continue de dégager une bonne rentabilité technique et bénéficie de sa politique de souscription rigoureuse et d'un provisionnement prudent qui lui permettent d'être bien armé face au ralentissement de la croissance économique. Le titre offre un rendement très attractif...