Coface signera la prolongation de l'accord Cap Relais avec l'Etat en vue de soutenir le crédit interentreprises

Coface signera la prolongation de l'accord Cap Relais avec l'Etat en vue de soutenir le crédit interentreprises









Crédit photo © Société Coface

(Boursier.com) — Coface , l'un des leaders mondiaux de l'assurance-crédit et de la gestion des risques, se mobilise auprès de l'Etat et s'engage à signer un accord qui vise à prolonger le dispositif de réassurance "Cap Relais", jusqu'au 30 Juin 2021. Ce programme de réassurance publique porte sur les encours de crédit interentreprises des assurés français, sur leur marché domestique comme à l'export.

Dans le cadre de cet accord, Coface s'engage à nouveau à maintenir le montant global de ses encours jusqu'au 30 Juin 2021. Ce dispositif prend la forme d'une réassurance de portefeuille, et a pour objectif de faciliter le maintien le plus large possible des encours assurés dès son entrée en vigueur. Le taux de réassurance sur le portefeuille concerné s'élèvera désormais à 20%.

Par ailleurs les solutions CAP et CAP+, qui reposent sur une réassurance publique ligne à ligne, ont également été prolongées, et leurs conditions assouplies, avec notamment des tarifs revus à la baisse, l'élargissement des conditions d'éligibilité à l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille et des montants plus importants. Coface, fidèle à son engagement, réaffirme mettre tout en oeuvre pour gérer les risques portés par ses clients en tenant compte des situations particulières de chaque entreprise, au regard de son secteur d'activité.

"Le maintien du support public à l'économie, les perspectives d'amélioration de la situation sanitaire et le rebond attendu de l'économie ont conduit à faire évoluer le taux de réassurance à la baisse, pour atteindre 20%. En tant qu'assureur-crédit, nous sommes conscients qu'il était essentiel d'envoyer un signal fort aux entreprises quant à notre engagement à leurs côtés pour faire face à la reprise progressive attendue en début d'année prochaine en matière d'échanges commerciaux. Coface est confiant dans sa capacité à accompagner ses clients efficacement dans ce contexte de normalisation progressive de l'environnement économique. Depuis le tout début de cette crise inédite, les équipes Coface se sont organisées afin de les aider à passer cette période difficile", commente Antonio Marchitelli, Directeur Général de Coface France.