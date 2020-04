Coface se mobilise aux côtés de l'Etat pour soutenir les entreprises françaises

Coface se mobilise aux côtés de l'Etat pour soutenir les entreprises françaises









(Boursier.com) — Dans le contexte sanitaire et économique actuel, sans précédent, qui met à mal l'activité et la santé financière d'un très grand nombre d'entreprises, Coface se mobilise aux côtés de l'Etat français pour relancer le dispositif exceptionnel de complément d'assurance-crédit public, élaboré dès 2008.

Coface s'engage ainsi à commercialiser ces offres complémentaires de couvertures de crédits inter-entreprises dans le cadre d'un dispositif bénéficiant d'une réassurance de l'État.

L'assurance-crédit joue un rôle économique essentiel, en couvrant les entreprises, notamment des PME et ETI, contre le risque de défaillance de leurs clients partout dans le monde. Ce dispositif va donc permettre aux entreprises françaises de maintenir leurs échanges commerciaux dans un contexte où la situation financière de leurs acheteurs se dégrade, et de sécuriser leur trésorerie.

Trois solutions sont ainsi proposées aux entreprises françaises titulaires d'une police d'assurance-crédit et clientes de Coface :

-CAP et CAP +, deux solutions dédiées au marché domestique, réassurées par la Caisse Centrale de Réassurance (CCR), à hauteur d'un encours de garanties de 5 milliards d'euros pour chacune d'entre elles. CAP permettra à une entreprise assurée-crédit de doubler la garantie accordée par les assureurs-crédit sur certains de ses acheteurs. CAP+ s'adresse aux entreprises dont les clients ne peuvent plus être couverts par les assureurs-crédit dans le contexte actuel. Ce nouveau dispositif permettra aux entreprises assurées-crédit de bénéficier de garanties sur un segment d'entreprises jugées particulièrement sensibles.

-CAP Francexport, un produit dédié aux exportations vers la quasi-totalité des pays étrangers, réassuré par BPI France Assurance Export. Il constitue une adaptation de Cap France Export lancé fin 2018 portant à 2 milliards d'euros le montant d'encours de garantie. Cap Francexport permet aux exportateurs français de bénéficier de garanties sur une liste de pays définis, sur laquelle ils auraient constaté une réduction ou une résiliation de certaines garanties des assureurs-crédit.

Coface mettra ces solutions à la disposition de ses assurés dès que la Commission Européenne aura donné son aval aux autorités françaises.

Antonio Marchitelli, directeur général de Coface France a déclaré : "Cet accord entre l'Etat français et les assureurs-crédit, dont Coface, va permettre de maintenir des couvertures d'assurance-crédit à un moment crucial pour de nombreuses entreprises françaises et de sécuriser le commerce. La mise en oeuvre de cet accord permettra également de préserver la capacité de rebond de l'économie à la fin de la période de confinement. Toutes les équipes de Coface France sont fortement mobilisées pour mettre ces solutions à la disposition de leurs clients dès que la Commission Européenne aura validé ce dispositif".