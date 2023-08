Coface : sans grande réaction après les résultats

(Boursier.com) — Coface évolue autour de l'équilibre au lendemain de la présentation de ses comptes semestriels. Des résultats ressortis en repli mais légèrement supérieurs aux attentes des analystes. Sur les six premiers mois de l'année, l'assureur-crédit a enregistré un résultat opérationnel de 184,8 ME, en baisse de -1,8%, pour un chiffre d'affaires de 960 ME, en hausse de 11,1% à périmètre et taux de change constants et de 9,9% en données publiées.

Le ratio de sinistralité net est à 40,3% sur le semestre, en hausse de 3,8 points. Cette hausse reflète selon Coface l'augmentation de la sinistralité de fréquence depuis le premier semestre 2021, le nombre de sinistres s'approchant désormais du niveau d'avant la crise Covid, ainsi que le retour de sinistres de taille relativement importante qui restent cependant inférieurs à la moyenne. Le ratio combiné net se situe à 65,5% sur le semestre, en hausse de 2,2 points (et +8,3 points hors effet des schémas gouvernementaux), et la marge de solvabilité atteint 192% à fin juin (vs 201% à fin 2022).

Dans un contexte de croissance molle et de remontée des taux d'intérêt, Coface anticipe une poursuite de la hausse des défaillances d'entreprises. Coface a ainsi augmenté significativement le nombre d'actions de préventions sur son portefeuille de risques.

À la suite de la publication de ce bon RN, Oddo BHF rehausse d'environ 5% sa prévision de RN 2023 à 237 ME, compte tenu de la bonne dynamique en termes de résultat de souscription, et relève de 3% sa prévision de RN 2024 à 217 ME, en supposant une poursuite graduelle de la normalisation de la sinistralité. Le broker reste à 'surperformer' sur le titre avec un objectif de cours de 14,5 euros. L'action continue de bénéficier d'une bonne rentabilité technique et offre un rendement élevé, selon le courtier.