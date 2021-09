Coface SA renforce son équipe de direction

Crédit photo © Société Coface

(Boursier.com) — Coface annonce les nominations suivantes au sein de son comité exécutif :

-Antonio Marchitelli, actuellement directeur de Coface pour la région Europe de l'Ouest, est nommé directeur en charge des lignes de produits spécialisés à partir de janvier 2022. Dans ce rôle nouvellement créé, Antonio sera responsable de la stratégie de développement de trois lignes de produits spécialisés clés : le Single Risk, l'activité de caution, et le recouvrement de créances. Il sera en charge de concevoir et de déployer une feuille de route au niveau mondial afin d'accélérer la croissance de ces activités et de renforcer l'efficacité opérationnelle de Coface pour développer ces lignes de produits.

-Carine Pichon, actuellement directrice financière et risques, remplacera Antonio en tant que directrice générale de Coface pour la région Europe de l'Ouest. Carine était à la tête des fonctions finances et risques depuis 2011. Sa nomination à ce poste est une reconnaissance de sa contribution de longue date à la transformation de Coface et en particulier aux plans stratégiques Fit to Win et Build to Lead ainsi que de l'introduction en bourse de Coface.

-Phalla Gervais remplacera Carine en tant que directrice financière et risques. Phalla était précédemment directrice financière et directrice générale déléguée d'Aviva France. Elle dispose d'une longue expérience dans le domaine de la transformation de la fonction finance. Son expertise, combinée à de solides compétences managériales, seront de solides atouts pour Coface et sa direction financière. Phalla rejoindra Coface le 6 septembre 2021 et sera membre du comité de direction du groupe. Dans les deux prochains mois, Carine et Phalla travailleront de pair pour assurer une transition fluide.

-Enfin, après plusieurs mois d'intérim, Coface confirme Jaroslaw Jaworski au poste de directeur de Coface pour la Région Europe Centrale et de l'Est, à compter d'aujourd'hui. Jaroslaw était précédemment responsable pays pour la Pologne depuis 2012. Il a fait de Coface un acteur leader de ce marché important.

Antonio, Carine, Phalla et Jaroslaw sont rattachés à Xavier Durand et feront partie du comité exécutif.