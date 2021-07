Coface publie un résultat net de 123,2 ME au premier semestre

Coface publie un résultat net de 123,2 ME au premier semestre









(Boursier.com) — Coface publie un résultat net de 123,2 ME au premier semestre, confirmant son excellent début d'année. Le Chiffre d'affaires du premier semestre est de 768 ME, en hausse de 7,4% à périmètre et taux de change constants. Les primes d'assurance crédit progressent de 8,5% reflétant notamment l'amélioration de l'environnement économique La rétention atteint 92,4% dans un marché plus compétitif.

L'effet prix reste positif sur le semestre, mais le mouvement de re-tarification s'est maintenant inversé. Les revenus des services d'information progressent de +11% et l'affacturage de +10,9%.

Le Ratio de sinistralité net est à 21,4%, en baisse de 36 ppts ; le ratio combiné net à 51,9% et 51% au T2. Le ratio brut de sinistralité est en baisse de 29,4 ppts, à 29,5%, dans un environnement toujours marqué par une très faible sinistralité

Sur le premier semestre, les plans gouvernementaux ont couté 24,9 ME avant impôt. Le solvabilité estimée est à 191%, et de 186% hors plans gouvernementaux, au-dessus de la zone cible (155% - 175%)

Xavier Durand, directeur général de Coface, a déclaré : "Les résultats de Coface pour le deuxième trimestre 2021 sont dans la lignée de ceux du premier trimestre. Ils reflètent la très bonne performance opérationnelle du Groupe dans un environnement qui demeure atypique. En effet, la hausse attendue du nombre de défaillances d'entreprises post-Covid ne s'est pas encore matérialisée. Coface s'attend cependant toujours à une augmentation progressive des sinistres en lien avec le retrait attendu des nombreuses mesures de soutien aux entreprises.

Dans cette période de rebond de l'économie, Coface continue d'accompagner ses clients avec un niveau d'engagements qui est désormais très proche de celui atteint avant la pandémie. Depuis le début de cette crise sanitaire, le coût pour Coface des accords de partage des risques signés avec plusieurs gouvernements atteint 31 ME. Enfin, Coface poursuit également ses investissements tant dans l'amélioration continue de son métier d'assurance-crédit que dans le développement de ses métiers adjacents. L'affacturage et la vente de services d'information confirment ainsi leur potentiel de croissance avec des progressions respectives de +10,9% et +11% sur le semestre."