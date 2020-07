Coface : publication saluée

(Boursier.com) — Dans les premières places du SBF120, Coface bondit de 8% à 6,9 euros. L'assureur-crédit est parvenu à rester dans le vert au premier semestre avec un profit de 24 ME, dont 11,3 ME au deuxième trimestre. Le ratio combiné net atteint 88,6% et 91,4% sur les trois mois clos fin juin.

A la suite de ces annonces, Bryan Garnier passe à l''achat' sur la valeur avec 7,5 euros comme objectif. Le broker a révisé ses estimations à la hausse pour 2020/2022 et, en conséquence, attend maintenant des ratios combinés de 91,6% (88,6% pour le premier semestre), 85,4% et 80% pour 2020, 2021 et 2022. " Bien que nous soyons d'accord sur le fait que la volatilité puisse persister au cours des prochains mois, d'autant plus que le profil de la reprise économique ne semble toujours pas clair, nous sommes convaincus que le risque baissier sur le titre est limité, alors qu'il offre un fort potentiel de hausse à un horizon de deux ans", explique le courtier.

JP Morgan, reste pour sa part à 'surpondérer', avec une cible relevée de 6,4 à 7 euros.