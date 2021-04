Coface prévoit un résultat net supérieur à 50 ME pour le 1er trimestre

(Boursier.com) — Le Conseil d'Administration de Coface SA s'est réuni le 15 avril 2021 et a pris connaissance d'éléments financiers préliminaires non audités.

La bonne performance opérationnelle de Coface depuis le début de la crise Covid, combinée à un environnement marqué par un niveau de faillites toujours bas, devrait faire ressortir un résultat net pour le premier trimestre supérieur à 50 ME.

"Une hausse du nombre de faillites devrait toutefois logiquement accompagner la sortie de la crise sanitaire et le retrait des mesures de soutien aux économies" précise encore la direction.

Les comptes du premier trimestre 2021 seront publiés le mardi 27 avril 2021 (après bourse).