Coface présente une bonne solvabilité

(Boursier.com) — Coface SA a publié, le 29 avril, son rapport sur la solvabilité et la situation financière (Solvency and Financial Condition Report ou SFCR pour l'acronyme anglais) de Coface SA et Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (la Compagnie), conformément aux exigences de la directive Solvabilité 2.

Le SFCR relatif à l'exercice 2021 a été approuvé par les conseils d'administration respectifs de Coface SA et de la Compagnie.

Pour évaluer sa solvabilité, Coface SA utilise le modèle interne partiel, approuvé par l'ACPR en 2019. La solvabilité de la Compagnie reste évaluée avec l'interprétation de la formule standard. Au 31 décembre 2021, les fonds propres disponibles pour la couverture du SCR Groupe s'élèvent à 2,472 milliards d'euros, composés à 82% de fonds propres de niveau Tier 1 ; 17% de fonds propres de niveau Tier 2, correspondant à la dette subordonnée éligible dans le cadre des mesures transitoires ; et 1% de fonds propres de niveau Tier 3, représentant les impôts différés actifs.

Le taux de couverture définitif du SCR Groupe 2021 est de 195%. Il traduit une solvabilité au-dessus de la fourchette cible (155%-175%). Ce niveau soutient la décision prise par le Groupe de distribuer 100% de son résultat net 2021 au moyen d'un dividende par action de 1,5 euro.

Le taux de couverture 2021 du SCR de la Compagnie (Solo) est de 263%.