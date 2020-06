Coface : plus de 40% de gains sur la semaine

(Boursier.com) — Coface gagne encore 5,4% à 7,4 euros ce vendredi, portant ses gains depuis le début de la semaine à plus de 43% ! A la traîne depuis le début de l'année, le titre du réassureur a été porté par la réouverture de l'économie et le vif regain d'appétit pour le risque des investisseurs. Exane BNP Paribas a par ailleurs réitéré son avis 'superformer' sur la valeur et sa cible de 9 euros.