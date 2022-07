Coface : plus de 17% de croissance des bénéfices au 1er semestre

(Boursier.com) — Coface a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 894,9 millions d'euros au 1er semestre, en hausse de +14,6% à taux de change et périmètres constants par rapport au 1er semestre 2021 (768 ME). En données publiées (à périmètre et changes courants), le chiffre d'affaires progresse de +16,5%.

Le résultat opérationnel se monte à 202,9 ME sur le 1er semestre 2022, en hausse de +17,9% grâce principalement à la croissance des revenus et à une sinistralité toujours faible.

Le résultat net (part du groupe) s'élève à 144,4 ME, en hausse de +17,2% par rapport au 1er semestre 2021, dont 78,2 ME au 2e trimestre 2022.

Au 30 juin 2022, les capitaux propres part du groupe s'établissent à 1,926 MdE, en baisse de 215 ME, soit -10% (2,141 MdsE au 31 décembre 2021).

Perspectives

Le 2e trimestre 2022 a connu une nette inflexion des perspectives de croissance mondiale. Le conflit en Ukraine a exacerbé les tensions inflationnistes qui existaient dans un certain nombre de secteurs (matières premières agricoles, pétrole, engrais) en réduisant l'offre disponible sur le marché mondial. Les banques centrales, en premier lieu la Réserve Fédérale américaine ont entrepris de relever leurs taux d'intérêt afin de juguler cette inflation parfois très forte. Par ailleurs de nombreux Etats ont entamé un début de consolidation budgétaire.

Cette hausse rapide des taux d'intérêt a eu un effet immédiat sur les perspectives de croissance. Dans une économie mondiale toujours très endettée Coface a révisé à la baisse les évaluations du risque économique de court terme dans 19 pays et 75 secteurs, confirmant l'ampleur du ralentissement en cours. Enfin, l'épidémie de coronavirus se poursuit avec localement (Chine) d'importantes conséquences économiques.

Le nombre de faillites d'entreprises a poursuivi sa remontée progressive atteignant dans certains pays (Royaume-Uni, Espagne) un niveau supérieur à celui d'avant Covid mais restant généralement à des niveaux encore inférieurs aux moyennes historiques. Ceci inclut les défaillances directement liées à la crise Ukrainienne dont le niveau est conforme aux attentes.

Coface poursuit ses investissements tant dans l'amélioration de son efficacité et de ses outils de gestion que dans le renforcement de ses initiatives de croissance dans ses métiers adjacents. Coface a également maintenu son approche prudente et cohérente de la souscription des risques.

Les opérations de Coface continuent de s'appuyer sur un bilan solide. Le ratio de solvabilité atteint 192%, un niveau supérieur à la fourchette cible de 155% à 175%.