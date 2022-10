Coface : pas d'amélioration au 3e trimestre

(Boursier.com) — Coface a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 1,363 milliard d'euros sur les 9 premiers mois de l'année, en hausse de +15,2% à taux de change et périmètres constants par rapport aux 9 premiers mois de 2021. En données publiées (à périmètre et changes courants), le chiffre d'affaires progresse de +17,7%.

Le résultat opérationnel se monte à 329,8 ME, en hausse de +24,3% grâce principalement à la croissance des revenus et à une sinistralité toujours faible.

Le taux d'imposition effectif atteint 26% (24% un an plus tôt). Au total, le résultat net (part du groupe) s'élève à 228,4 ME, en hausse de +19,6%, dont 84,0 ME au 3e trimestre 2022.

Capitaux propres et solvabilité

Au 30 septembre, les capitaux propres part du groupe s'établissent à 1,955 MdE, en baisse de 185,8 ME, soit -8,7% (2,141 MdsE au 31 décembre 2021).

Leur évolution s'explique principalement par le résultat net positif de 228,4 ME, le paiement du dividende (-224,8 ME) et la baisse des plus-values latentes (-240,5 ME).

Le rendement annualisé sur fonds propres moyens nets des actifs incorporels (RoATE) s'établit à 16,4% au 30 septembre, principalement grâce à l'amélioration du résultat technique.

Perspectives

Au cours du 3e trimestre, les risques qui pèsent sur la croissance mondiale se sont confirmés. Les principales banques centrales ont poursuivi leurs resserrements monétaires pour tenter de juguler l'inflation qui reste élevée. Le conflit en Ukraine ne s'est pas amélioré et la crise énergétique qui frappe l'Europe reste aigue. Les Etats européens prennent d'importantes mesures financières pour limiter les conséquences de cette crise mais les tailles de ces interventions restent très disparates selon les pays et le manque de coordination en réduit l'efficacité. Enfin, l'économie chinoise reste périodiquement affectée par des confinements localisés et doit affronter les conséquences du dégonflement de la bulle immobilière.

Comme anticipé les révisions à la baisse des perspectives de croissance de l'économie mondiale se poursuivent.

Coface a revu à la baisse les perspectives financières de 49 secteurs économiques. Ces révisions font suite à d'importantes révisions à la baisse du risque pays survenues dès le 2e trimestre.

Coface continue de surveiller cet environnement économique en détérioration. Forte de sa discipline de souscription et d'une politique de provisionnement inchangée, Coface s'estime "bien armé pour traverser avec succès cette phase plus complexe du cycle".

"Le relèvement par Moody's de la perspective attachée à la notation de Coface atteste de la solidité du modèle d'affaires et de la bonne gestion des risques de Coface", commente le groupe.

Coface poursuit ses investissements dans la croissance de ses activités de service comme les services d'informations (en croissance de +15,6%) et l'affacturage (+13,0%). Enfin, un taux de rétention record (93,5%) et un score de promotion net (NPS) en hausse constante à 38% témoignent de la reconnaissance par les clients de l'attention constante portée à la qualité de service.

"Le 3e trimestre n'a pas apporté d'amélioration concernant les grands risques qui pèsent sur l'économie mondiale : face à une inflation toujours élevée le resserrement monétaire reste agressif, le conflit en Ukraine se poursuit et la crise énergétique européenne demeure aiguë. La situation du Royaume-Uni nous a par ailleurs rappelé que les marges de manoeuvres financières des Etats sont réduites et que l'alignement des politiques fiscales et monétaires est nécessaire. Comme anticipé, les prévisions de croissance mondiale sont revues à la baisse", indique Xavier Durand, directeur général de Coface, qui poursuit : "La remontée du nombre de faillites se poursuit notamment dans les pays développés. Par ailleurs, Coface maintient une politique de provisionnement prudente sur la Russie. Cela n'empêche pas l'atteinte d'un résultat record de 84 ME au 3e trimestre, ce qui porte le total depuis le début de l'année à 228 ME, un niveau supérieur à celui de l'ensemble de l'année 2021 et qui correspond à un retour sur fonds propres tangibles annualisés de 16,4%".