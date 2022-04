(Boursier.com) — Coface ouvre une succursale en Nouvelle-Zélande à la suite de l'obtention, le 1er avril, des autorisations de la banque centrale du pays. L'ouverture de cette succursale dans ce nouveau pays vient renforcer le dispositif international du Groupe.

Depuis plus de 20 ans, Coface sert ses clients en Nouvelle-Zélande en émettant des polices par l'intermédiaire de sa succursale en Australie. Grâce à cette nouvelle licence, Coface est maintenant bien positionnée pour servir les courtiers et sécuriser l'activité commerciale des entreprises de toutes tailles qui ont une activité en local et à l'étranger.

Avec 75 ans d'expérience, Coface est un leader de l'assurance-crédit et dispose du plus vaste réseau international. Le Groupe est présent directement dans 100 pays et accompagne ~50.000 clients dans leurs décisions de crédit dans près de 200 pays.

"Le compte clients représente en moyenne 40 % des actifs des entreprises et c'est le risque le plus important contre lequel elles ne sont pas assurée. Alors que le recours à l'assurance-crédit est courant en Europe, les entreprises néo-zélandaises ignorent encore qu'elles peuvent se protéger contre ce risque de crédit en s'assurant", explique Chris Little, responsable de Coface Australie et Nouvelle-Zélande.

Selon la Banque mondiale, la valeur des exportations de la Nouvelle-Zélande a atteint 50,5 milliards de dollars en 2020. Ce marché présente donc un potentiel significatif pour les solutions d'assurance-crédit et les services d'information d'entreprise.

Le marché mondial de l'assurance-crédit a été évaluée à 9,39 Mds$ en 2019 et devrait atteindre 18,14 Mds$ d'ici 2027, avec un taux de croissance annuel moyen de 8,6% de 2020 à 2027.

Pour 2022, Coface anticipe une brusque remontée des sinistres, alors que les niveaux de défaillances d'entreprises devraient se normaliser, en lien avec le retrait des mesures de soutien gouvernementales et l'augmentation des tensions économiques et géopolitiques.