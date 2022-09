Coface : offre annoncée sur les obligations subordonnées et garanties émises en 2014

(Boursier.com) — Coface annonce le lancement d'une offre de rachat dans la limite d'un montant d'acceptation maximum total de 150.000.000 euros portant sur les obligations subordonnées émises par la Société en 2014 d'un montant de 380.000.000 euros portant intérêt au taux fixe de 4,125%, et arrivant à échéance le 27 mars 2024, garanties inconditionnellement et irrévocablement sur une base subordonnée par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (ISIN: FR0011805803). Les Titres sont admis à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris. La Société souhaite également émettre des titres Tier 2 à taux fixe libellés en euros. L'offre de rachat débutera le 12 septembre 2022 et s'achèvera le 20 septembre 2022 à 16h00 (CET). Les résultats devraient être annoncés le 21 septembre.