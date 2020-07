Coface : nouvel ajustement

Coface : nouvel ajustement









Crédit photo © Société Coface

(Boursier.com) — Coface remonte de 2,7% ce mardi à 6,68 euros, alors que la Deutsche Bank a ajusté son objectif de cours sur le dossier de 12 à 9,5 euros, de quoi rester malgré tout à l'achat'. Le titre du réassureur avait été porté le mois dernier par la réouverture de l'économie européenne et le vif regain d'appétit pour le risque de la part des investisseurs après la déprime du printemps liée à la crise sanitaire et à la période de confinement. Exane BNP Paribas avait par ailleurs réitéré son avis 'superformer' sur la valeur et un cours cible de 9 euros.