Coface nomme Marcele Lemos à la tête de la région Amérique Latine

(Boursier.com) — Coface annonce la nomination de Marcele Lemos en tant que nouveau directeur général de sa région Amérique Latine, à compter du lundi 13 septembre. Marcele Lemos rejoint le comité exécutif et rapportera à Xavier Durand, directeur général du Groupe. Elle succède à Carmina Abad Sanchez qui a décidé de quitter le Groupe Coface pour prendre une retraite anticipée. Au cours des trois dernières années, l'impact de Carmina sur la culture d'entreprise a été important. Elle a dirigé la région pendant la crise sanitaire avec courage et responsabilité et a bâti une solide équipe de direction et d'experts qui soutiendra le renforcement de Coface sur les marchés d'Amérique latine.

Marcele Lemos a rejoint Coface en 1999 en tant qu'arbitre, avant d'être nommée responsable pays de Coface Brésil en 2011, devenant ainsi la première femme à ce poste sur le marché de l'assurance dans le pays. Elle a également occupé le poste de directeur du planning stratégique de la région Amérique latine. Le 1er mai 2021, Marcele Lemos a été nommée directeur des opérations pour la région Amérique du Nord. En quelques mois seulement, elle a déjà réalisé des progrès significatifs dans la gestion des opérations et le service à la clientèle.

Marcele Lemos est titulaire d'une licence en administration des affaires de l'université de Gama Filho. Elle détient aussi un MBA en commerce international et finance de la Fundação Getúlio Vargas et d'un International Executive MBA de l'université de l'Ohio.

"Sa solide expérience dans tous les domaines d'activités sera un atout majeur pour mener à bien le développement de la région dans les années à venir" conclut le groupe.