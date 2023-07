Coface : nomination au Royaume-Uni et en Irlande

(Boursier.com) — Coface annonce la nomination de Benoît Urbin en tant que Responsable Pays pour le Royaume-Uni et l'Irlande.

Benoît Urbin est basé à Londres et est rattaché à Carine Pichon, Directrice générale de Coface Europe de l'Ouest. Il remplace Frédéric Bourgeois qui poursuivra sa carrière en dehors du Groupe Coface.

"Grâce à sa connaissance de Coface, du marché de l'assurance-crédit, et à son expérience internationale dans les secteurs de l'assurance et des paiements, Benoît renforcera les capacités de Coface au Royaume-Uni et en Irlande, où nous souhaitons développer nos activités et notre base de clientèle", a déclaré Carine Pichon, directrice générale de Coface pour l'Europe de l'Ouest.

Coface est présent au Royaume-Uni depuis 1993 et en Irlande depuis 2001. Elle y propose des solutions d'assurance-crédit à destination des entreprises pour les protéger contre les impayés, les retards de paiement, les risques politiques, et les pertes liées au non-paiement de biens ou de services. Coface met également à profit sa base de données et d'intelligence économique pour fournir aux entreprises des informations sur leurs partenaires commerciaux, qu'il s'agisse de fournisseurs ou de clients, et les aider à évaluer leurs santés financières et à minimiser les risques.

Coface remercie Frédéric Bourgeois "pour son engagement au cours des 11 dernières années et lui souhaite beaucoup de succès dans la suite de sa carrière".