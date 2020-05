Coface : nomination

(Boursier.com) — Le groupe Coface nomme Guilherme Spadinger au poste de Directeur commercial France et Europe de l'Ouest.

Dans le cadre de cette nomination, il aura en charge la définition, l'animation et la supervision de la stratégie commerciale de Coface pour la France et les pays de l'Europe de l'Ouest. Il aura pour mission de soutenir le développement de l'activité et d'accroître les résultats de Coface sur ces territoires. Il est rattaché à Antonio Marchitelli, Directeur général de Coface France & Europe de l'Ouest.

Guilherme Spadinger a débuté sa carrière en 1998 au sein de Vallourec où il a exercé, durant treize ans, plusieurs fonctions de direction en France, au Brésil et en Allemagne. Il a ensuite rejoint Euler Hermes où il a été responsable de la distribution et des partenariats au sein de la direction commerciale groupe, avant de devenir, en 2015, directeur général d'Euler Hermes SFAC Direct.

Agé de 46 ans, Guilherme Spadinger est diplômé de l'université Bocconi de Milan et de l'INSEAD Business School. Il parle couramment quatre langues : anglais, français, italien et portugais.

"Son expertise du secteur de l'assurance-crédit et son expérience des marchés internationaux sont autant d'atouts pour accomplir les ambitions de Coface France & Europe de l'Ouest en marge du plan de transformation culturelle et métiers de Coface", a commenté Antonio Marchitelli.