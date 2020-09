Coface : Nicolas Namias succède à François Riahi

Coface : Nicolas Namias succède à François Riahi









Crédit photo © Société Coface

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Coface SA s'est réuni le 9 septembre. Il a nommé Nicolas Namias, Directeur général de Natixis, en qualité de Président du Conseil d'administration.

Nicolas Namias succède à François Riahi qui quitte le Conseil d'administration de Coface SA suite à son départ de Natixis.

Le Conseil tient à remercier François Riahi pour sa contribution en tant que président du conseil d'administration de Coface SA. Sa présidence a été marquée notamment par le lancement du nouveau plan Build to Lead .