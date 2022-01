Coface : Natixis a cédé tous ses titres, le titre plonge

(Boursier.com) — Natixis sort du capital de la Coface. La banque du groupe BPCE a cédé 15.078.095 actions de l'assureur-crédit au prix unitaire de 11,55 euros. L'opération, d'un montant d'environ 174,2 ME et réalisée dans le cadre d'un placement accéléré auprès d'investisseurs institutionnels, représente 10,04% du capital social de la Coface.

Commentant cette cession d'actions, Nicolas Namias, directeur général de Natixis, a déclaré : "Je me félicite du résultat de cette opération, qui constitue la dernière étape réussie du processus de sortie du capital de Coface, en ligne avec notre stratégie d'allocation de l'ensemble de nos ressources au développement de nos métiers. Le succès de la transaction démontre une fois de plus la confiance des investisseurs dans l'équipe de direction de Coface et dans la stratégie solide de la société pour les prochaines années".

Cette cession d'actions réalisée avec une décote de près de 10% sur le cours de clôture de mercredi soir ne passe pas inaperçue dans les salles de marché. Le titre de la Coface plonge de plus de 11% à 11,3 euros en début de séance, soit le plus fort recul depuis le mois de mars 2020.