Coface : Moody's confirme la notation 'A2' et relève la perspective à 'stable'

Coface : Moody's confirme la notation 'A2' et relève la perspective à 'stable'









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Actualité chargée pour Coface... Dans la foulée de la publication des comptes annuels et de la nomination de Bernardo Sanchez Incera à la présidence du Conseil d'Administration, l'agence de notation Moody's a confirmé la note de solidité financière (Insurance Financial Strength - IFS) 'A2' de Coface. Elle a également relevé la perspective à 'stable'.

Moody's note la qualité des décisions de souscription prises par Coface pour améliorer son profil de risque et augmenter sa résilience face à une hausse des sinistres dans les prochains 12 à 18 mois. L'agence souligne que cette note tient compte de la bonne position du groupe dans le secteur de l'assurance-crédit, soutenue par la gestion dynamique des expositions ainsi qu'une bonne marge de souscription à travers le cycle .

Nous nous réjouissons de ce relèvement de perspective qui récompense le travail des équipes de Coface dans la gestion de la crise liée au coronavirus. Elle reconnaît également l'agilité et la résilience de Coface qui sont au coeur de notre plan stratégique et de notre culture , commente Carine Pichon, Directeur Finance et Risques de Coface.

En bourse, le marché salue la qualité de la publication. Le titre gagne 5,5% au-dessus des 9 euros.