Coface : Moody's a rehaussé la note de solidité financière

(Boursier.com) — L 'agence de notation Moody's a rehaussé la note de solidité financière (Insurance Financial Strength - IFS) de Coface de 'A2' à 'A1'. L'agence a également fait évoluer la perspective de Coface de positive à stable.

Dans son communiqué, Moody's souligne que cette note reflète " a diversification croissante du groupe ainsi que le renforcement de la surveillance et l'amélioration de la gestion des expositions au risque de crédit qui, selon Moody's, devraient entraîner une moindre volatilité des bénéfices et rendre l'assureur-crédit mieux placé pour faire face à un ralentissement économique. Le rehaussement de note reflète également le bon niveau de capitalisation du groupe qui s'est maintenu depuis 2020 et une amélioration de la qualité des actifs"

En outre, la rentabilité de Coface a été très forte au cours des 5 dernières années, avec un ratio combiné moyen de 71% entre 2018 et 2022.

Moody's estime également que, depuis 2016, "le groupe a amélioré son dispositif de gestion des risques et a été proactif pour ajuster son portefeuille de risques ; Même si la volatilité des résultats restera une caractéristique du secteur de l'assurance-crédit, Moody's s'attend à ce qu'elle reste modérée".

Dans ses perspectives, l'agence de notation souligne que "la perspective stable reflète son attente que Coface maintienne un ratio Solvabilité II supérieur à 180%, un ratio d'endettement inférieur à 30% et que le groupe n'augmente pas de manière significative son appétit pour le risque de souscription ou d'actifs"