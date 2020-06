Coface mobilisé aux côtés de l'Etat

(Boursier.com) — Coface rappelle ce jour sa mission fondamentale de soutien aux échanges commerciaux, et reste mobilisé aux côtés de l'État en signant un nouvel accord qui vise à soutenir et donner plus de flexibilité aux TPE, PME et ETI françaises sur le marché domestique, dans un premier temps. Baptisé 'Cap Relais', ce nouveau dispositif de partage du risque entre l'Etat et les assureurs-crédit, vise à compléter le dispositif existant CAP et CAP+, de manière transitoire. Il prend la forme d'une réassurance de portefeuille, en complément des dispositifs publics existants et a pour objectif de permettre le maintien le plus large possible des encours assurés dès son entrée en vigueur, permettant la montée en puissance progressive des solutions CAP et CAP+, qui reposent sur une réassurance ligne à ligne. Le taux de réassurance sur le portefeuille concerné s'élève à 75%. Il est assorti d'un taux de commission de 35% et s'applique à un portefeuille représentant des primes d'environ 20 ME.

Ce dispositif, dans le cadre duquel les assureurs-crédit se sont engagés à maintenir le volume global de leurs expositions jusqu'au 31 décembre 2020, participe à la nécessaire sécurisation de la trésorerie des entreprises françaises, et au maintien des échanges commerciaux dans le contexte de la crise actuelle. Cette coopération permettra aux assureurs-crédit, à la fois de maintenir plus de garanties, mais les soutiendra également dans la souscription de garanties nouvelles nécessaires dans le contexte du redémarrage de l'économie, et ce malgré un risque de défaut considérablement accru.

Coface a réaffirmé une nouvelle fois auprès de Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances, qu'il entend mettre en oeuvre tous les moyens de son entreprise au service de ses clients : "Aux côtés des différentes fédérations d'entreprises mobilisées, nous avons accueilli avec satisfaction cette nouvelle décision qui répond aux besoins urgents des TPE, PME et ETI. Ce nouveau dispositif va permettre à nos clients assurés français de retrouver de la confiance, de poursuivre leur activité dans de meilleures conditions et soutenir l'activité commerciale sur notre territoire. Nous accueillons également favorablement le projet d'étendre ce dispositif aux grandes entreprises ainsi qu'à l'export. L'ensemble des collaborateurs Coface est mobilisé pour maintenir le meilleur niveau de service à leur égard, et nous réaffirmons l'entière disponibilité de leurs interlocuteurs habituels afin de répondre à leurs demandes", précise Antonio Marchitelli, Directeur Général de Coface France.

Dans ces circonstances sanitaires et économiques exceptionnelles, Coface "réaffirme mettre ainsi tout en oeuvre pour gérer les risques portés par ses clients en tenant compte des situations particulières de chaque entreprise, au regard de son secteur d'activité".