Coface : légère baisse des résultats semestriels

(Boursier.com) — Le groupe Coface a publié un chiffre d'affaires semestriel de 960 ME, en hausse de 11,1% à périmètre et taux de change constants et de 9,9% en données publiées. L'assurance-crédit progresse de +11,2% à changes constants, bénéficiant d'une hausse de l'activité client et de la croissance des accessoires de primes (+11,3%). La rétention client est annoncée à un niveau record (94,4%) et l'effet prix reste négatif (-2%) mais est en amélioration par rapport au premier semestre 2022.

Le ratio de sinistralité net est à 40,3% sur le semestre, en hausse de 3,8 points. Cette hausse reflète selon Coface l'augmentation de la sinistralité de fréquence depuis le premier semestre 2021, le nombre de sinistres s'approchant désormais du niveau d'avant la crise Covid, ainsi que le retour de sinistres de taille relativement importante qui restent cependant inférieurs à la moyenne.

Le ratio combiné net se situe à 65,5% sur le semestre, en hausse de 2,2 points (et +8,3 points hors effet des schémas gouvernementaux). Le ratio de coûts net de réassurance s'établit à 25,2%, en amélioration de 1,6 point sur un an.

Le résultat opérationnel semestriel se monte à 184,8 ME, en baisse de -1,8%. Il continue de bénéficier principalement de la croissance des revenus. Le résultat net (part du groupe) s'élève à 128,8 ME, en baisse de -4,4% sur un an.

Dans un contexte de croissance molle et de remontée des taux d'intérêt, Coface anticipe une poursuite de la hausse des défaillances d'entreprises. Coface a ainsi augmenté significativement le nombre d'actions de préventions sur son portefeuille de risques.

" Le secteur de l'assurance-crédit confirme son entrée dans une nouvelle phase du cycle, qui se caractérise par une activité client plus faible et potentiellement négative, une hausse des défaillances d'entreprises mais également un arrêt de la baisse des prix qui permet la remontée des affaires nouvelles. Dans ce contexte clairement moins favorable, Coface poursuit la gestion rigoureuse de ses risques, tout en restant fidèle à sa stratégie d'étroite collaboration avec ses clients ", commente le groupe.

Coface prépare activement la définition de son prochain plan stratégique qui sera présenté aux investisseurs le 5 mars 2024.