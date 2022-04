Coface : Le dividende proposé est de 1,50 euro

(Boursier.com) — Le groupe Coface a enregistré un très bon début d'année avec un résultat net de 66,2 ME et un Chiffre d'affaires de 431 ME, en hausse de 12,8% à périmètre et taux de change constants.

L'assurance-crédit progresse de 14,7% à changes constants, bénéficiant d'une hausse de l'activité client. La rétention client est à un niveau record (94,8%) ; l'effet prix est négatif (-2,7%). Les services d'information poursuivent leur croissance (+11% à changes constants)

Le Ratio de sinistralité net est à 40,7% et le ratio combiné net à 67,3% (respectivement 30,4% et 55,3% hors effet des schémas gouvernementaux).

Les plans gouvernementaux ont eu un impact négatif sur le résultat avant impôt de -33 ME sur le trimestre (portant le total à -199 ME). Pas d'autre impact significatif attendu

La distribution d'un dividende pour 2021 sera de 1,50 euro proposée à l'assemblée générale du 17 mai 2022.