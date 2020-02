Coface lance son plan 2023 et vise des objectifs financiers tous plus élevés

Crédit photo © Société Coface

(Boursier.com) — Coface lance son nouveau plan stratégique à horizon 2023 baptisé "Build to Lead". Il "étend et approfondit la transformation culturelle et métiers de Coface initiée par Fit to Win", le plan précédent.

Coface relève l'intégralité de ses objectifs financiers. Ces objectifs s'entendent au travers du cycle : - Un ratio combiné de 80% au travers du cycle, en amélioration de 3 points par rapport à Fit to Win. Un RoATE en moyenne de cycle de 9,5%, objectif prenant en compte la baisse attendue du rendement du portefeuille financier. Coface vise aussi un taux de distribution des résultats au moins égal à 80%, soit 20 points de progression par rapport à Fit to Win, pour un ratio de solvabilité dans une nouvelle fourchette cible (de 155% à 175%).