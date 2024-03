Coface lance son nouveau plan stratégique 2024-2027

(Boursier.com) — Coface SA lance 'Power the Core', son plan stratégique 2024-2027 pour développer un écosystème mondial de référence de gestion du risque de crédit

Power the Core s'appuie sur les réussites des plans stratégiques précédents. En effet, Coface dispose désormais de solides fondations sur lesquelles asseoir son futur développement. Coface a ainsi : bâti la meilleure infrastructure de risques de son industrie ; développé une organisation commerciale performante dans ses marchés clés ; simplifié son modèle opérationnel ; établi les bases de son offre de services d'informations ; renforcé sa culture managériale et le talent de ses équipes ; et mis en oeuvre un programme résolu d'entreprise responsable.

Le nouveau plan de Coface vise à approfondir et à étendre des franchises de qualité et notamment : atteindre l'excellence en termes de données et de technologie ; consolider et accentuer le leadership de Coface dans son métier historique d'assurance-crédit ; générer une croissance rentable à deux chiffres pour les services d'informations ; tirer pleinement parti de sa culture unique de multinationale à taille humaine, profondément responsable

Quels objectifs financiers ?

Les nouveaux objectifs financiers de Coface s'entendent au travers du cycle. A savoir :

- un ratio combiné non actualisé d'environ 78% au travers du cycle, en amélioration de 2 points par rapport au plan 'Build to Lead' ;

- un RoATE en moyenne de cycle de 11%, en amélioration de 1,5 point dans un environnement de taux d'intérêts équivalents aux taux actuels ;

- un ratio de solvabilité dans le haut de la zone cible de 155%-175%, avec un taux de distribution égal à au moins 80% du résultat net consolidé ;

- une contribution additionnelle des services d'informations au RoATE du groupe de 50 points de base à partir de 2027.

"Les nombreux succès de nos plans stratégiques Fit to Win et Build to Lead nous ont permis de bâtir de solides fondations pour Coface. Nous avons démontré la complémentarité de nos métiers, permettant de développer un véritable écosystème de gestion du risque de crédit dans une approche de service renforcée et au plus près de nos clients. Notre nouveau plan Power the Core vise ainsi à capitaliser sur cette force ainsi que sur l'engagement et l'expertise de nos collaborateurs afin d'accélérer notre transformation. Nous allons notamment investir de manière volontariste dans les données et les technologies, tant pour nos métiers d'assurance-crédit que pour les services d'informations", indique Xavier Durand, directeur général de Coface, qui ajoute encore : "Nous renforcerons ainsi notre leadership en assurance-crédit tout en poursuivant une croissance profitable à deux chiffres dans les services d'informations. Pour atteindre ces objectifs ambitieux nous nous appuierons sur notre culture unique d'une multinationale à taille humaine, au service de ses clients et profondément responsable. Sur le plan financier, nous améliorons une nouvelle fois nos objectifs de moyenne de cycle et visons une contribution positive des services d'informations de 50 points de base additionnels au RoATE 2027. L'engagement de nos collaborateurs et partenaires restera comme lors des plans précédents un élément critique de notre réussite collective au service de nos clients".