Coface lance 'GlobaLiner' sa nouvelle offre de services conçue pour répondre aux besoins des entreprises multinationales

(Boursier.com) — Grâce à un réseau international unique, à une présence dans plus de 100 pays et à 75 ans d'expérience au service des entreprises, Coface accompagne aujourd'hui plus de 600 grands clients et se positionne comme leader mondial sur le segment de l'assurance-crédit pour les multinationales. Des équipes et une structure dédiées à cette typologie de clients, Coface Global Solutions, ont été mises en place dès 2012 pour leur fournir un point d'accès central à Coface tout en bénéficiant du service et des compétences locales des équipes.

De par leur empreinte internationale, les grandes entreprises subissent une complexité règlementaire croissante, alors que leur exigence interne augmente sur le plan de l'efficacité opérationnelle. Face à cette nouvelle donne, Coface a décidé d'aller un cran plus loin dans l'adaptation de ses solutions avec le lancement de sa nouvelle offre GlobaLiner conçue exclusivement pour les clients multinationaux.

Concrètement, GlobaLiner permet de soutenir le développement des multinationales avec une émission contractuelle plus rapide et un contrôle renforcé sur les polices d'assurance locales. Cette nouvelle offre s'appuie sur un investissement informatique qui permet l'utilisation d'une bibliothèque mondiale de clauses, inscrite dans une centaine d'environnements linguistiques et règlementaires.

"Nous sommes partis du constat que les grands groupes qui ont une présence mondiale avec de multiples filiales à l'étranger ont des besoins spécifiques en termes de gestion des risques. Ils souhaitent avoir une vue globale de leurs risques clients mais en optimiser le contrôle avec une gestion locale de ces risques et des outils de suivi et d'analyse très fins. Ils ont également besoin d'un partenaire qui les accompagne avec une gestion contractuelle simplifiée, notamment par la mise en place de polices et de clauses alignées au niveau mondial pour gagner en efficacité et en cohérence sur leur placement de risque. GlobaLiner leur procure ce système de gestion centralisé avec la possibilité de bénéficier d'une offre harmonisée dans le monde entier. Nos clients peuvent ainsi mutualiser la gestion de leurs risques et bénéficier de clauses Groupe applicables dans l'ensemble des pays où ils opèrent", commente Karine Damman, Directrice de Coface Global Solutions.