Coface : la Cie française d'assurance pour le commerce extérieur notée 'A' auprès d'AM Best









Crédit photo © Société Coface

AM Best attribue la note 'A' (Excellent) à Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur et à Coface Re.

L'agence de notation AM Best a attribué la note de solidité financière (Financial Strength Rating - FSR) 'A' (Excellent) à Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (la Compagnie) ainsi qu'à Coface Re. Ces notes s'accompagnent d'une perspective 'stable'.

L'agence a également confirmé la note de solidité financière (FSR) 'A' (Excellent) attribuée à Coface North America Insurance Company (CNAIC), elle aussi assortie d'une perspective 'stable'.

L'agence souligne que ces notes reflètent la solidité financière de Coface, considérée comme très forte par AM Best, ainsi qu'une performance opérationnelle adéquate, un modèle économique favorable et une gestion des risques appropriée. AM Best considère que la performance opérationnelle du groupe va se maintenir à un bon niveau sur le moyen terme, notamment en raison de la capacité du management à prendre rapidement des mesures adéquates de réduction des risques en cas de dégradation de la performance .

Rappelons que la Compagnie française d'assurance est la principale entité opérationnelle du groupe Coface. Coface Re SA, domiciliée en Suisse, est pour sa part détenue à 100% par Coface SA. Les notations de la Compagnie, de CNAIC et de Coface Re reflètent leur importance stratégique pour le groupe Coface. La Compagnie est la principale société d'assurance du groupe et la société mère directe de toutes les entités d'assurance Coface, tandis que CNAIC est son principal moyen d'accès au marché nord-américain. Coface Re joue un rôle central dans les acceptations de réassurance interne.