Coface : l'Etat donne son accord à une extension du dispositif de réassurance Cap Relais aux grandes entreprises

Coface : l'Etat donne son accord à une extension du dispositif de réassurance Cap Relais aux grandes entreprises









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Coface vient de conclure avec l'Etat un accord qui vise à étendre le dispositif de réassurance Cap Relais, mis en place en juin dernier, à la couverture des grandes entreprises françaises et aux exportations. Le programme de réassurance publique "Cap Relais" portait jusqu'ici sur l'ensemble des encours portés par les PME et ETI, sur le seul marché domestique.

Nous nous réjouissons de la signature de cet accord qui va permettre de renforcer encore le dispositif de soutien aux échanges entre toutes les catégories d'entreprises françaises, aussi bien sur le marché domestique qu'à l'export. Les équipes de Coface sont plus que jamais mobilisées aux côtés de nos assurés français , commente Antonio Marchitelli, directeur général de Coface France. Cette étape franchie, nous travaillons désormais avec les pouvoirs publics à améliorer les conditions d'accès aux solutions Cap et Cap France Export pour les entreprises françaises, à la fois en termes de montant de couverture, de conditions d'éligibilité et de tarification, afin de leur offrir le meilleur soutien pour passer cette période difficile .

Rappelons que si l'économie française a, semble-t-il, mieux résisté qu'attendu à la rentrée de septembre, grâce notamment aux nombreuses mesures de soutien du gouvernement, les économistes de Coface anticipent maintenant, pour 2021, une hausse de 16% des défaillances par rapport à 2019.