Coface : l'ACPR approuve le modèle interne partiel de calcul de solvabilité

Crédit photo © Société Coface

(Boursier.com) — Coface SA a reçu l'autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) d'utiliser son modèle interne partiel pour le calcul de son besoin de capital réglementaire sous Solvabilité II à partir du 31 décembre 2019.

Le second pilier du plan Fit to Win vise à améliorer l'efficacité en capital du modèle économique de Coface. Le modèle interne partiel est un outil central dans la poursuite de cet objectif. Sa validation marque donc une étape déterminante dans l'atteinte de la totalité des objectifs du plan.

Le modèle interne partiel de Coface a fait l'objet d'échanges et d'examens approfondis par les autorités de supervision du Groupe depuis le lancement de la phase de pré-candidature en 2016. Ce modèle couvre le module de souscription crédit. Les autres modules (risques de marché, risque de contrepartie, risque opérationnel) utilisent les paramètres de la formule standard.

Coface a d'ores et déjà commencé à utiliser le modèle interne partiel dans certains processus clés (planification stratégique, gestion du capital) et l'étendra prochainement à d'autres domaines comme la tarification et la souscription.

Le ratio de solvabilité de Coface, en utilisant le modèle interne partiel, est de 187% au 31 décembre 2018, un gain de 18 points par rapport au ratio en formule standard.

Par ailleurs, Coface travaille activement à l'amélioration du calcul de besoin de solvabilité de son activité d'affacturage. La prise en compte d'une formule de calcul compatible avec CRD IV pourrait apporter une amélioration additionnelle de l'ordre de 5 points pour le ratio global du groupe.