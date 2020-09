Coface : forte hausse

(Boursier.com) — Coface se distingue en ce début de semaine calme à Paris avec un titre en hausse de 5,9% à 6,9 euros. Si le CAC40 gagne plus de 1,5%, les volumes sont très limités en l'absence des investisseurs américains. Du côté du réassureur, les volumes sont un peu plus soutenus alors que JP Morgan a réitéré son avis 'surpondérer' et son objectif de 9,4 euros. Malgré cette belle hausse, Coface est encore à la traîne depuis le début de l'année avec une baisse qui avoisine les 40% contre un repli d'environ 15% pour l'indice phare parisien.