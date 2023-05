Coface flambe après un très bon début d'année

(Boursier.com) — En hausse de plus de 7% à 13 euros, la Coface est un des grands gagnants de cette fin de semaine à Paris. Le titre n'avait d'ailleurs plus enregistré une telle progression quotidienne depuis plus d'un an ! L'assureur crédit a réalisé un très bon début d'année avec un résultat net (part du groupe) de 61,2 ME, en hausse de 17%, pour un chiffre d'affaires consolidé de 475,1 millions d'euros, en progression de +11,4% à taux de change et périmètres constants. Les primes d'assurance ont augmenté de 10,9% à données comparables et le ratio combiné net de réassurance s'établit à 66,2%, en amélioration de 1,8 ppt sur un an et de 7,2 ppts par rapport au trimestre précédent.

À la suite de cette bonne publication de résultat, Oddo BHF relève de 7% sa prévision de RN 2023 à 226 ME. A 'surperformer' sur la valeur, l'analyste note que Coface continue de bénéficier de dynamiques opérationnelles favorables, avec un bon ratio combiné et une croissance qui reste soutenue (même si elle devrait logiquement ralentir d'ici la fin de l'année). Sur la base du cours actuel, le titre offre un rendement 2023 attractif, estimé à 9,9%.

La Deutsche Bank ('achat') affirme que cette publication pourrait conduire le consensus à revoir ses estimations d'environ 5% alors que la société "continue de démontrer sa qualité". Enfin, Berenberg ('achat') indique que les bénéfices se distinguent par un ratio de coûts faible, inférieur à son niveau de 2016, car l'entreprise investit dans des activités payantes et bénéficie de commissions plus élevées de la part des réassureurs en raison d'une souscription prudente.