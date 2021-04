Coface : Fitch relève à 'stable' sa perspective

Crédit photo © Société Coface

(Boursier.com) — Fitch Ratings a confirmé ce jour la note de solidité financière (Insurer Financial Strength - IFS) 'AA-' de Coface. L'agence a également retiré la surveillance négative attachée à cette note. Les perspectives sont désormais stables. Les notes de solidité financière de Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur et de Coface North America Insurance Company ont été confirmées à AA- avec une perspective stable. La perspective stable indique que l'agence s'attend à ce que "Coface soit en mesure de résister à une augmentation des défaillances d'entreprises, dans la mesure où le soutien des gouvernements sera réduit au cours des 12 à 24 prochains mois, à mesure que l'économie mondiale se redressera". L'agence de notation souligne que "le profil économique de Coface est resté stable tout au long de la crise, bénéficiant de sa forte franchise dans le secteur mondial de l'assurance-crédit" et que "la société a été en mesure de réduire et de rééquilibrer son exposition aux risques assurés, tout en augmentant les affaires nouvelles et le taux de rétention clients à des niveaux records".

Fitch considère que la performance financière de Coface est solide sur l'ensemble du cycle, soutenue par une souscription rentable et une gestion des risques efficace, et que sa capitalisation est restée solide et inchangée durant la pandémie.