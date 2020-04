Coface : Fitch place sous surveillance négative

(Boursier.com) — L'agence de notation Fitch a placé le 31 mars 2020 les notes de Coface sous surveillance négative. Cela inclut la note de solidité financière (Insurance Financial Strength - IFS). L'agence de notation estime en particulier que les conséquences de la pandémie de coronavirus ont un impact négatif sur l'industrie de l'assurance-crédit et qu'il est désormais plus probable que la profitabilité de Coface, telle que mesurée par l'agence, atteigne des niveaux qui ne soient plus compatibles avec la notation actuelle.

L'agence reconnaît que Coface dispose d'une solvabilité robuste et d'une capacité de tarification et de gestion des risques qui réduiront l'impact de la crise économique sur sa sinistralité. Elle remarque également que lors des crises précédentes, l'assurance-crédit a démontré sa résilience et a connu un rebond rapide de sa profitabilité.

Coface rappelle qu'à fin 2019, le Groupe bénéficiait d'un ratio de solvabilité de 190%, largement supérieur à sa zone cible de 155%-175%. Par ailleurs, Coface a très tôt dans la crise significativement réduit le risque de son portefeuille d'investissement, à ce jour constitué de 22% de liquidité contre 7% environ à fin 2019.