Coface : Fitch maintient sous surveillance négative

(Boursier.com) — L'agence de notation Fitch a maintenu les notes de Coface sous surveillance négative. Fitch a maintenu toutes les notes de Coface SA et de ses filiales opérationnelles sous surveillance négative, à l'exception des notations à court terme de Coface SA, qui ont été retirées de la surveillance négative et confirmées à 'F1'. Dans son communiqué de presse, l'agence de notation souligne "la forte liquidité de Coface, avec un niveau de liquidité représentant 21% du portefeuille d'investissement à fin mars 2020, sans aucune échéance majeure de dette à court terme". L'agence de notation continue de considérer Coface comme "fortement capitalisée" et suppose que "les pertes en valeur de marché sur les actifs d'assurance et d'affacturage ainsi que sur le portefeuille assuré crédit, exercent une pression baissière sur la position en capital mais n'entraînent pas de réduction significative de ce capital".

L'affirmation de Fitch concernant les notations à court terme de Coface SA est basée sur la faible probabilité d'une dégradation de plus d'un cran des notations à long terme de Coface SA.