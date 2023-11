Coface : Fitch confirme sa notation

(Boursier.com) — L 'agence de notation Fitch Ratings a confirmé, le 9 novembre, la note de solidité financière ('Insurer Financial Strength' - IFS) 'AA-' de Coface. La perspective du groupe de réassurance reste 'stable'. Fitch a également confirmé les notes de défaut émetteur (Issuer Default Ratings - IDR) à long terme à 'A+'.

Cette note reflète "le très bon modèle économique de Coface et sa forte capitalisation, ainsi qu'une rentabilité élevée à travers le cycle". La perspective stable reflète l'opinion de Fitch selon laquelle "Coface continue de maintenir une marge de sécurité suffisante pour faire face à des conditions macroéconomiques plus difficiles et à une hausse du risque de défaut des entreprises au cours des 12 à 24 prochains mois". Fitch considère que la performance financière de Coface "est solide au travers du cycle économique, qu'elle est soutenue par une souscription profitable, une gestion des risques efficace et la réassurance"

L'agence de notation reconnaît que Coface bénéficie "d'une très forte franchise, bien établie et diversifiée dans le secteur mondial de l'assurance-crédit". Fitch souligne également que "l'affacturage, les services d'information et les accessoires de primes renforcent la diversification des activités de Coface".