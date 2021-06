Coface : en tête du SBF120

Coface : en tête du SBF120









Crédit photo © Société Coface

(Boursier.com) — Coface pointe en tête du SBF120 à l'ouverture du marché parisien, sur un gain de 2,5% à 9,9 euros. Berenberg a initié le suivi de la valeur avec un avis 'achat' et 12,4 euros dans le viseur. Sur les six analystes qui suivent le titre, cinq sont à l''achat' et un à 'conserver'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 11,32 euros (consensus 'Bloomberg').