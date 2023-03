Coface : du nouveau à Singapour

(Boursier.com) — Coface a nommé Grishma Kewada au poste de Responsable Pays pour Singapour à compter du 1er avril 2023. Elle est rattachée à Graham Crozier, directeur de Coface pour l'Asie du Sud Est et l'Inde.

Grishma Kewada a rejoint Coface en 2019 et a construit une expérience significative au sein de l'entreprise en tant que responsable de la gestion des risques pour la zone Asie-Pacifique puis responsable des opérations commerciales dans la région. Elle cumulé plus de 16 ans d'expérience dans les domaines de la banque d'investissement et de l'assurance. Avant de rejoindre Coface, elle a travaillé chez Prudential, Allianz, Crédit Suisse et JP Morgan et a vécu en Chine, en Thaïlande, et à Singapour. "Grâce à son parcours diversifié au sein des secteurs de la banque et de l'assurance, Grishma renforcera les capacités de Coface alors nous souhaitons faire croître notre activité à Singapour", déclare Graham Crozier, directeur de Coface pour l'Asie du Sud-Est et l'Inde.