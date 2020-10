Coface : des annonces appréciées

(Boursier.com) — Coface se distingue ce mardi à la faveur d'un gain de 3,8% à 6,8 euros. Le réassureur a dévoilé hier soir des résultats trimestriels plutôt solides et annoncé le lancement d'un programme de rachat d'actions pour un montant maximum de 15 ME. Ce programme est clairement un message de confiance quant à la solidité du groupe et de son business model, note Oddo BHF. Le bon résultat net au T3 témoigne par ailleurs de la capacité de réactivité de Coface face à la crise. Si la vague de sinistralité reste encore à venir, Coface aura eu le temps de s'y préparer en adaptant sa politique de souscription. L'une des inconnues pour l'année prochaine est de savoir si les plans de transfert étatiques actuels seront ou non prolongés et dans quelles conditions. La rentabilité du groupe devrait s'améliorer dans le courant de l'année prochaine avec des perspectives de RN favorables en 2022, ajoute le courtier, à l''achat' sur le titre avec un objectif de 9 euros.

Bryan Garnier revalorise de son côté le dossier de 7,5 à 10,5 euros et passe à 'conviction à l''achat'. Le broker est convaincu que la crise actuelle n'est en aucun cas comparable aux précédentes et que le groupe dirigé par Xavier Durand continuera à afficher des performances opérationnelles décentes et à maintenir une forte solvabilité. "Bien que nous soyons d'accord sur le fait que la volatilité pourrait persister au cours des prochains mois, d'autant plus que le profil du rebond économique n'est pas encore clair, nous sommes convaincus que le risque de baisse du cours de l'action Coface est limité, alors qu'il offre un potentiel d'augmentation significatif dans une perspective de 2 ans", conclut BG.