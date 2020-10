Coface confirme les objectifs du plan stratégique ''Build to Lead''

Crédit photo © Société Coface

(Boursier.com) — Coface a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 1,082 milliard d'euros sur les 9 premiers mois de l'année, en baisse de -0,9% à périmètre et taux de change constants par rapport au 30 septembre 2019 (1,103 MdE en septembre 2019). En données publiées (à change et périmètre courant), le chiffre d'affaires baisse de -1,9%.

Le ratio combiné net de réassurance s'est établi à 85,3% sur les 9 premiers mois de l'année (en hausse de 8,5 points sur un an). Le ratio de sinistralité brut de réassurance s'établit à 57,6% pour les 9 premiers mois de 2020, une hausse de 15 points par rapport à l'année précédente. Sur 9 mois, le ratio de sinistralité net est à 55,2%, en nette hausse par rapport au 9M-2019 (45,1%).

Le résultat opérationnel se monte à 98,1 millions d'euros depuis le début de l'année, en baisse (-43,7%) par rapport à l'année précédente. Il bénéficie à hauteur de 7 ME de l'impact positif des schémas gouvernementaux. Sur le 3e trimestre 2020, cet impact est négatif pour 1 ME.

Au total, le résultat net (part du groupe) s'élève à 52,4 ME (117,3 ME un an plus tôt) , dont 28,5 ME au 3e trimestre 2020. Le résultat net bénéficie d'un impact positif non récurrent (badwill) lié à l'acquisition de Coface GK en Norvège pour un montant de 8,9 ME, en ligne avec les anticipations.

Situation financière

Au 30 septembre 2020, les capitaux propres totaux s'établissent à 1,946 MdE, en hausse de 21,5 ME, soit +1,1% (1,924 MdE au 31 décembre 2019).

La dynamique de l'épidémie de coronavirus fait toujours peser sur l'économie mondiale un niveau élevé d'incertitude. Dans ce contexte, les équipes de Coface continuent à travailler de façon rapprochée avec leurs clients pour les aider à naviguer dans cet environnement incertain. Coface enregistre de très bons résultats opérationnels au 3e trimestre, démontrant ainsi sa résilience et la pertinence de son plan stratégique Build to Lead. Au cours du trimestre, Coface a intégré les équipes de Coface GK en Norvège, menant ainsi à bien sa deuxième acquisition récente. Comme annoncé précédemment, cette intégration se traduit par la constatation d'un gain comptable de 8,9 ME , commente Xavier Durand, directeur général de Coface.

Perspectives

Le 3e trimestre a été marqué par une reprise de l'épidémie de coronavirus et la remise en place dans de nombreux pays de mesures de restriction des déplacements qui visent à contenir la propagation de l'épidémie. Sur le plan économique, la phase de reprise rapide qui a suivi la fin du confinement est désormais terminée. Le niveau sans précédent de soutien à l'économie par les banques centrales et les gouvernements de nombreux pays a cependant permis d'éviter jusqu'à ce jour la multiplication des faillites d'entreprises.

Les équipes de Coface ont continué à travailler de façon rapprochée avec leurs clients pour les aider à adapter leur niveau de risque. Cette attention au service client a permis de réaliser une production nette positive, et ce alors même que les circonstances ont rendu nécessaire un ajustement du niveau des tarifs.

Fort du bon niveau de la majorité de ses indicateurs opérationnels et d'un bilan solide, Coface lance un programme de rachat d'actions pour un montant maximum de 15 ME ou de 2,4 M de titres, faisant ainsi une nouvelle fois preuve de discipline dans la gestion de son capital.

L'évolution de la situation économique dépendra de l'épidémie et des mesures d'accompagnement prises par les gouvernements et les banques centrales. Coface a confiance dans son agilité et sa capacité d'exécution pour naviguer dans cette période particulière.

Les objectifs du plan stratégique 'Build to Lead' demeurent inchangés.