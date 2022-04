Coface : bien noté par AM Best

(Boursier.com) — L 'agence de notation AM best a confirmé, le 7 avril, la note de solidité financière (Insurer Financial Strength - IFS) 'A' (Excellent) attribuée à Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, Coface North America Insurance Company (CNAIC) et Coface Ré. La perspective de ces notes reste "stable".

L'agence souligne que ces notes "reflètent la solidité financière de Coface, considérée comme très forte par AM Best, ainsi qu'une performance opérationnelle adéquate, un modèle économique favorable et une gestion des risques appropriée". Cette solidité est notamment soutenue par un niveau de capitalisation, calculé par le score BCAR, au niveau le plus élevé (Strongest).

AM Best reconnaît également que "la performance opérationnelle du groupe va se maintenir à un bon niveau sur le moyen terme, notamment en raison de la capacité du management à prendre rapidement des mesures adéquates de réduction des risques en cas de dégradation de la performance".

Enfin, l'agence souligne que cette note tient compte "de la bonne position du groupe dans le secteur de l'assurance-crédit, qui se caractérise par de fortes barrières à l'entrée".