Coface : bien au-dessus des exigences de solvabilité

(Boursier.com) — Coface SA a publié son rapport unique 2022 sur la solvabilité et la situation financière (Solvency and Financial Condition Report ou SFCR dans son acronyme anglais) de Coface SA et Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, conformément aux exigences de la directive Solvabilité II.

Au 31 décembre 2022, il ressort que les fonds propres disponibles pour la couverture du SCR Groupe s'élèvent à 2,404 milliards d'euros, composés à :

- 78% de fonds propres de niveau Tier 1 ;

- 21% de fonds propres de niveau Tier 2, correspondant à la dette subordonnée éligible dans le cadre des mesures transitoires ;

- 1% de fonds propres de niveau Tier 3, représentant les impôts différés actifs.

Le taux de couverture définitif du SCR Groupe 2022 est de 202%. Il traduit une solvabilité au-dessus de la fourchette cible (155% - 175%). "Ce niveau soutient la décision prise par le Groupe de distribuer 80% de son résultat net 2022 au moyen d'un dividende par action de 1,52 euro", indique Coface.

Le taux de couverture 2022 du SCR de la Compagnie (Solo) est de 207%.