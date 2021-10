Coface : belle performance opérationnelle sur 9 mois

(Boursier.com) — Coface a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 1,158 milliard d'euros sur les 9 premiers mois de l'année, en hausse de +7,9% à périmètre et taux de change constants par rapport au 30 septembre 2020. En données publiées (à change et périmètre courant), le chiffre d'affaires progresse de +7%.

Le résultat opérationnel se monte à 265,3 millions d'euros sur 9 mois, soit une multiplication par 2,7 par rapport à l'année précédente (95,7 ME), suite principalement à l'amélioration du ratio de sinistralité.

Au total, le résultat net (part du groupe) s'élève à 190,9 ME, en hausse de +63% par rapport à la même période en 2019, dont 67,7 ME au 3e trimestre-2021.

Au 30 septembre 2021, les capitaux propres part du groupe s'établissent à 2,063 MdsE, en hausse de 64,9 ME, soit +3,2% (1,998 MdE au 31 décembre 2020).

Perspectives

Au cours du 3e trimestre 2021, l'économie mondiale a confirmé son rebond.

La poursuite de la hausse du prix des matières premières, agricoles ou non, a relancé le débat sur l'inflation, sujet d'attention important des banques centrales. Dans le même temps, de nombreuses chaînes d'approvisionnement ont été mises sous tension. Le manque de main d'oeuvre dans le secteur du transport provoque localement des pénuries parfois spectaculaires. Enfin l'épidémie de coronavirus se poursuit dans certaines parties du monde.

Dans ce contexte, Etats et banques centrales ont prudemment commencé à réduire leur soutien à l'économie. Le nombre de défaillances d'entreprises a donc logiquement entamé sa remontée dans certains pays.

Les relâchements de réserves éventuels pour les contrats souscrits en 2020 et au premier semestre 2021 seraient en bonne part captés par les gouvernements qui ont mis en place des schémas de réassurance publique, ce qui pèserait donc sur les comptes de Coface.

Coface poursuit avec confiance la mise en oeuvre de sa stratégie Build to Lead, confiance renforcée par la résilience de son métier coeur d'assurance-crédit ainsi que d'un nouveau trimestre de croissance significative de ses activités adjacentes.

"Au cours du 3e trimestre, Coface a délivré de très bonnes performances opérationnelles dans un environnement toujours atypique. Alors que les mesures gouvernementales de soutien à l'économie arrivent progressivement à leur terme, le taux des défaillances d'entreprises a désormais dépassé son point le plus bas", analyse Xavier Durand, directeur général de Coface, qui ajoute : "Dans un tel contexte, la poursuite des relâchements de réserves éventuels rattachés aux contrats signés en 2020 et au premier semestre 2021 bénéficierait en bonne part aux gouvernements qui ont mis en place des schémas de réassurance publique. Depuis le début d'année, ces plans ont réduit le résultat avant impôt de Coface de 57 ME. Dans cet environnement, Coface continue d'investir dans son efficacité opérationnelle, la qualité de ses services, ses moyens technologiques et son efficacité commerciale. Ces investissements portent leurs fruits comme en témoignent la résilience du métier coeur de l'assurance-crédit et un nouveau trimestre de croissance à deux chiffres dans les métiers adjacents comme les services d'information ou l'affacturage".