Coface : baisse de 43% du résultat net

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2020 de Coface est de 1.451 ME, en baisse de -0,6% à périmètre et taux de change constants.

On prend connaissance d'une légère décroissance de l'assurance-crédit à -0,8% à périmètre et changes constants, d'une rétention client à un niveau record et d'une progression des affaires nouvelles à 138 ME.

Le ratio de sinistralité net à 47,7%, est en hausse de 2,7 points.

En baisse de 43%, le résultat net (part du groupe) ressort à 82,9 ME dont 30,5 ME au T4-2020. En 2019, le résultat net était de 146,7 ME.

Le bénéfice par action atteint 0,55 Euro en baisse de 43% par rapport à 2019.

Enfin, la société fait état d'une évolution de la gouvernance suite à la cession par Natixis de 29,5% du capital de Coface à Arch Capital Group. Bernardo Sanchez Incera, nouvel administrateur indépendant, est nommé Président du Conseil d'administration.