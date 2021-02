Coface : Arch Capital Group Limited pointe à 29,5% du capital

Crédit photo © Société Coface

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 11 février à l'AMF, la société Arch Capital Group Limited enregistrée aux Bermudes a déclaré avoir franchi en hausse, le 10 février, les seuils de 5%, 10%, 15%, 20% et 25% du capital et des droits de vote de la société Coface SA. Elle détient 44.849.425 actions Coface SA représentant autant de droits de vote, soit 29,5% du capital et des droits de vote de la Coface.

Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Coface SA hors marché.

Par le même courrier, Arch Capital Group Limited a précisé ses motivations... L'acquisition a été intégralement financée par Arch Capital Group Ltd., en utilisant ses propres fonds , explique Arch Capital Group, qui dit agir seule . Arch Capital Group Ltd. n'a pas l'intention de poursuivre l'acquisition d'actions de Coface SA ni l'intention de prendre le contrôle de Coface SA .

Arch Capital Group Ltd. souhaite poursuivre le développement des activités de Coface SA en collaboration avec les équipes dirigeantes et les salariés de Coface SA.

Afin de tenir compte de la nouvelle structure de l'actionnariat de Coface SA à la suite du dénouement de l'acquisition de 29,5% du capital et des droits de vote par Arch Capital Group Ltd., la composition de son Conseil d'administration a été modifiée pour être composée de 4 membres représentants d'Arch Capital Group Ltd. Arch Capital Group Ltd. n'a pas l'intention de solliciter la nomination de membres supplémentaires au conseil d'administration de Coface SA.