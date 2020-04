Coface annonce un chiffre d'affaires de 370 ME, en hausse de 0,9% au T1

Coface annonce un chiffre d'affaires de 370 ME, en hausse de 0,9% au T1









(Boursier.com) — Coface annonce un Chiffre d'affaires de 370 ME, en hausse de 0,9% à périmètre et taux de change constants au T1.

La rétention client se situe à un niveau record avec une forte dynamique des affaires nouvelles avant le confinement

Le Ratio de sinistralité net est de 57,1%, en hausse de 14,5 ppts et le ratio combiné net est de 86,8%. Le ratio de sinistralité brut (55,2%) est marqué pour 9 points par l'impact de sinistres importants sans lien avec la crise actuelle et par une hausse de la sinistralité attendue au titre de 2020.

Le Ratio de coûts net ressort en amélioration de 2,2 ppts à 29,7%, contre 31,9% au T1 2019, en raison d'un strict contrôle des coûts. Le ratio combiné s'inscrit à 86,8% au T1 2020, en hausse de 12,3 ppts sur un an. Le résultat net (part du groupe) est de 12,7 ME et le RoATE annualisé de 3%.

Coface a rapidement et proactivement adapté son dispositif à l'environnement de crise :

-Adaptation agile au nouvel environnement avec plus de 95% des salariés en télétravail dès la mi-mars

-Doublement du nombre de mesures de prévention depuis le début d'année

-Repriorisation des projets et des investissements pour s'adapter à la situation de crise.

Coface aborde la crise dans une situation financière renforcée avec :

Un niveau de liquidité qui a presque triplé par rapport à la situation avant la crise à 21% du portefeuille d'investissements grâce à des mesures prises très tôt visant à réduire le niveau de risques de certaines classes d'actif

Un niveau de solvabilité élevé. Le ratio de solvabilité avait été estimé au 31 décembre 2019 à 190%. Suite à la décision de ne pas proposer de distribution de dividendes, et en intégrant la forte baisse de la valorisation des actifs financiers au 31 mars 2020, ce ratio est estimé à 195% au-dessus de l'échelle de confort (entre 155% et 175%).

Xavier Durand, directeur général de Coface, a déclaré :

"La crise du coronavirus est un choc sans précédent pour nos économies et pour l'assurance-crédit. En tout premier lieu, je suis très fier du travail accompli par nos équipes pour continuer à accompagner nos clients malgré les mesures de confinement. Plus de 4.000 salariés travaillent ainsi quotidiennement depuis chez eux sans que cela impacte notre niveau de service. Cela nous a permis de maintenir un dialogue constant avec nos clients alors que l'environnement nous a contraint d'accélérer le rythme de nos mesures de préventions.

Les résultats du premier trimestre, qui s'achève avec un résultat net positif de 12,7 ME, ne reflètent que les premiers effets de la crise qui affectera nos revenus, sous l'effet de la baisse d'activité de nos clients, ainsi que notre sinistralité. Notre décision de ne pas proposer de dividende au titre de 2019 et celle d'augmenter fortement nos liquidités, qui représentent désormais 21% de nos placements, renforcent notre capacité à traverser la crise.

Par ailleurs, nous sommes mobilisés aux côtés des Etats pour maintenir la disponibilité de l'assurance-crédit auprès du plus grand nombre d'entreprises. Coface se félicite des accords signés avec les gouvernements français et allemands et poursuit des discussions actives avec d'autres Etats".