(Boursier.com) — Coface annonce le lancement d'une nouvelle plateforme digitale de gestion du risque de crédit pour ses assurés. Appelée Alyx, celle-ci permet aux clients de Coface d'automatiser et de centraliser la gestion de leurs risques de crédits de bout en bout.

La plateforme a été construite et est proposée en partenariat avec CreditDevice, un éditeur de logiciels néerlandais spécialisé dans la gestion du risque de crédit commercial. CreditDevice dispose de plus 20 ans d'expérience dans le domaine et certains clients de Coface utilisent déjà les solutions développées par CreditDevice.

Alyx, sera dans un premier temps disponible en France, en Allemagne, au Danemark, et en Norvège pour les clients mid-market. Cette plateforme, pensée pour les credit managers, permet d'avoir une vision claire des risques, d'être alerté sur les encours à surveiller et les échéances à venir, mais également de réaliser les tâches du quotidien comme gérer les limites de crédit et les impayés. Alyx intègre les données comptables des entreprises clients et les API de Coface.

"Nos clients entreprises sont à la recherche de solutions digitales simples à mettre en place et à utiliser pour gagner du temps et mieux maitriser leurs risques. Alyx répond à cette demande : c'est une solution clé en main conçue pour aider les credits managers dans leur quotidien" explique Brice Tariel, directeur de l'innovation pour le Groupe Coface.

"Alyx est une bonne illustration de notre volonté d'intégrer nos services directement dans l'environnement de nos clients et ainsi de nous différencier par la facilité d'utilisation de nos solutions. Nous avons choisi de développer Alyx en partenariat avec CreditDevice, un acteur reconnu sur le marché des logiciels de credit management avec qui nous travaillons depuis de nombreuses années aux Pays Bas" a déclaré Thibault Surer, directeur de la stratégie et du développement du Groupe Coface.