Coface : AM Best confirme la note A assortie d'une perspective "stable" attribuée à Coface North America Insurance Company

Crédit photo © Société Coface

(Boursier.com) — L'agence de notation AM Best a confirmé, le 17 décembre, la note de solidité financière (Insurer Financial Strength - IFS) 'A' (Excellent) attribuée à Coface North America Insurance Company. Cette note s'accompagne d'une perspective "stable".

Coface North America Insurance Company (CNAIC) est une entité opérationnelle d'assurance-crédit qui revêt une importance majeure au sein du Groupe Coface. Elle est son principal moyen d'accès au marché nord-américain, marché de taille importante.

Dans son communiqué de presse, l'agence souligne que cette note "reflète la solidité financière de Coface, considérée comme très forte par AM Best, ainsi qu'une performance opérationnelle adéquate, un modèle économique favorable et une gestion des risques appropriée".

L'agence de notation estime que le Groupe bénéficie d'une position de leader sur le marché mondial de l'assurance-crédit. AM Best considère le Groupe Coface comme un assureur principalement actif dans une seule ligne de métier dont elle souligne cependant la bonne diversification par zones géographiques et par secteurs d'activité. Les revenus de commissions et l'affacturage en Allemagne et en Pologne offrent également une réelle diversification.

AM Best s'attend à ce que "la performance opérationnelle du groupe va se maintenir à un bon niveau sur le moyen terme, notamment en raison de la capacité du management à prendre rapidement des mesures adéquates de réduction des risques en cas de dégradation de la performance".